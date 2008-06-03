У Богатыревой решили, что Конституцию надо принимать на референдуме

Первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Степан ГАВРИШ считает, что конституционный процесс следует свернуть, если политические силы откажутся сосредоточиться вокруг Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО в процессе подготовки новой редакции Основного Закона.

Как передает корреспондент УНИАН, такое убеждение С.ГАВРИШ выразил сегодня на брифинге.

По его словам, политические силы должны сосредоточиться вокруг Президента, провести диалог и принять решение о консолидированном конституционном пакете.

«Если это не произойдет, то использование Конституции как средства политической борьбы за электорат, как способа давления на Президента является таким, что стоит в этих условиях эту дискуссию не проводить, чтобы не дискредитировать Конституцию», - сказал первый заместитель секретаря СНБО.

При этом он отметил, что необходимо расширить “прямую, непосредственную демократию”. По его мнению, участие народа в конституционном процессе должно быть главным.

Исходя из этого, по словам С.ГАВРИША, «Конституция должна приниматься на референдуме».

Как сообщал УНИАН, 27 декабря 2007 года Президент Украины В.ЮЩЕНКО издал Указ о создании Национального конституционного совета, который должен подготовить проект новой редакции Конституции Украины.

В совет вошли представители политических сил, общественности, юристы. В апреле этого года была обнародованная концепция изменений в Конституцию, разработанная НКС.

Вместе с тем, фракции Блока Юлии Тимошенко и Партии регионов настаивают на создании Временной специальной комиссии Верховной Рады Украины для внесения изменений в Конституцию.

Представитель БЮТ сообщила, что законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины, предложенный блоком, существенно будет отличаться от концепции, разработанной Национальным конституционным советом. Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО заявляла, что фракция внесет проект изменений в Конституцию, который будет иметь "консолидированную поддержку парламента".

16 мая лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что Партия регионов будет настаивать на принятии собственных изменений в Конституцию, а не предложенных другим силами, “тем более, нашими оппонентами”.

31 мая член политсовета Партии регионов, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Раиса БОГАТЫРЕВА заявила, что для Партии регионов сегодня необходим поиск политических партнеров в конституционном процессе.