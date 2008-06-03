В НУНС говорят: дружба дружбой, но Портнов не пройдет

НУНС не будет поддерживать кандидатуру Андрея Портнова на долджность главы Фонда госимущества, не смотря на восстановление налаженной работы коалиции.

Об этом во вторник сообщил член фракции НУНС Роман Зварыч.

"Тяжело будет найти аргументы, чтобы поддержать кандидатуру, которая по квоте принадлежит нашим партнерам по коалиции, если сам кандидат практически ведет себя так, чтобы вызвать негатив с нашей стороны", - сказал он.

"На сегодня большая часть фракции не готова поддержать эту кандидатуру", - добавил Зварыч.

Вместе с тем лидер фракции БЮТ Иван Кириленко считает, что вопрос относительно Портнова на данный момент остается дискуссионным.

По его словам, коалиция доказала свою дееспособность и сможет это сделать в очередной раз во время голосования по программе приватизации.

"Если и здесь состоится результативное голосование, это значит, что мы перешли от разговоров ультиматумами к диалогу", - сказал он.

"Следующий шаг – Фонд госимущества – садимся снова за стол", - добавил Кириленко.

По его мнению, сначала надо пройти процедуру увольнения от данной должности Валентины Семенюк.

Украинская правда