Фракцию БЮТ в Киевсовете возглавил Зинченко
12:20, 03 июня 2008Политика
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Мелихова и Дмитрук - заместители
Члены фракции Блока Юлии Тимошенко в Киевском городском совете избрали руководителем фракции Александра ЗИНЧЕНКО.
Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь столичной организации БЮТ Лилия МАРТЫНЕНКО.
По ее информации, решение было принято вчера, 2 июня, на заседании фракции.
Бывший руководитель столичных депутатов-“бютовцев” Татьяна МЕЛИХОВА и Юрий ДМИТРУК избраны первыми заместителями председателя фракции.
На заседании фракции также было единогласно принято решение об оппозиционности БЮТ к действующему городскому председателю Леониду ЧЕРНОВЕЦКОМУ.
В новоизбранном Киевсовете во фракцию БЮТ входят 32 депутата. Всего в столичном горсовете 120 депутатов.
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