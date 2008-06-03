Фракцию БЮТ в Киевсовете возглавил Зинченко

Члены фракции Блока Юлии Тимошенко в Киевском городском совете избрали руководителем фракции Александра ЗИНЧЕНКО.

Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь столичной организации БЮТ Лилия МАРТЫНЕНКО.

По ее информации, решение было принято вчера, 2 июня, на заседании фракции.

Бывший руководитель столичных депутатов-“бютовцев” Татьяна МЕЛИХОВА и Юрий ДМИТРУК избраны первыми заместителями председателя фракции.

На заседании фракции также было единогласно принято решение об оппозиционности БЮТ к действующему городскому председателю Леониду ЧЕРНОВЕЦКОМУ.

В новоизбранном Киевсовете во фракцию БЮТ входят 32 депутата. Всего в столичном горсовете 120 депутатов.