Москва должна прекратить оккупацию: Крым остается украинской территорией - Байден
Вице-президент США Джо Байден заявляет, что Российская Федерация должна прекратить оккупацию Украины, Крым остается украинской территорией
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в Киеве на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко.
Байден подчеркнул, что если США и союзники не говорят каждый день о Крыме, то "это не означает никоим образом, что мы забыли незаконное вторжение. Именно вторжение России в Крым никогда не будет принято нами или международным сообществом".
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Он заявил, что аннексия Крыма противоречит международному праву и не может быть поддержана международным сообществом ни при каких обстоятельствах.
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"Москва должна прекратить оккупацию украинской суверенной территории. Крым остается суверенной территорией Украины", - подчеркнул Байден.