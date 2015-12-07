Москва должна прекратить оккупацию: Крым остается украинской территорией - Байден

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в Киеве на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко.

Байден подчеркнул, что если США и союзники не говорят каждый день о Крыме, то "это не означает никоим образом, что мы забыли незаконное вторжение. Именно вторжение России в Крым никогда не будет принято нами или международным сообществом".

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Он заявил, что аннексия Крыма противоречит международному праву и не может быть поддержана международным сообществом ни при каких обстоятельствах.

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"Москва должна прекратить оккупацию украинской суверенной территории. Крым остается суверенной территорией Украины", - подчеркнул Байден.