Байден заявил, что США заметили признаки экономического прогресса в Украине

Соединенные Штаты Америки заметили признаки экономического прогресса в Украине.

Об этом сообщил вице-президент США Джозеф Байден на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко сегодня в Киеве, передает корреспондент УНИАН.

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«Мы с президентом обсудили прогресс, который Украина продемонстрировала за это время в реализации демократически важных реформ», - заявил Байден.

«Мы начали замечать признаки экономического прогресса: начал повышаться ВВП, расти промышленное производство, увеличился объем экспорта сельскохозяйственной продукции и стабилизировалась украинская валюта, чего не было два года тому назад», - отметил вице-президент США.