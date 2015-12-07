Байден заявил, что США заметили признаки экономического прогресса в Украине
США заметили, что начал повышаться ВВП, расти промышленное производство, увеличился объем экспорта сельскохозяйственной продукции.
Соединенные Штаты Америки заметили признаки экономического прогресса в Украине.
Об этом сообщил вице-президент США Джозеф Байден на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко сегодня в Киеве, передает корреспондент УНИАН.
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«Мы с президентом обсудили прогресс, который Украина продемонстрировала за это время в реализации демократически важных реформ», - заявил Байден.
«Мы начали замечать признаки экономического прогресса: начал повышаться ВВП, расти промышленное производство, увеличился объем экспорта сельскохозяйственной продукции и стабилизировалась украинская валюта, чего не было два года тому назад», - отметил вице-президент США.