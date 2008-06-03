В системе “Рада” произошел сбой
10:49, 03 июня 2008Политика
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Яценюк объяснил, в чем проблема
В системе для голосования “Рада” произошел сбой во время голосования депутатов за закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины» с предложениями Президента Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, в случае принятия этого закона его сразу же в сессионном зале подпишут председатель ВР Арсений ЯЦЕНЮК и Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО.
А.ЯЦЕНЮК объяснил проблемы с голосованием, точнее с выведением результатов на табло, проблемами «с новыми карточками» для голосования (сегодня 11 народных депутатов принесли присягу и получили карточки для голосования - УНИАН).
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