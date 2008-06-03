В Верховную Раду пришли Ющенко и Тимошенко

На пленарном заседании Верховной Рады Украины присутствуют Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня в парламенте планируется принятие присяги судьями Конституционного Суда Украины.

Согласно с Конституцией, во время этой процедуры в сессионном зале ВР должен присутствовать Президент.

На данное время в парламенте приносят присягу народные депутаты Украины, которые признаны избранными вместо тех, кто ушел работать в исполнительные структуры власти.