В Верховную Раду пришли Ющенко и Тимошенко
10:17, 03 июня 2008Политика
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Новые нардепы приносят присягу
На пленарном заседании Верховной Рады Украины присутствуют Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.
Как передает корреспондент УНИАН, сегодня в парламенте планируется принятие присяги судьями Конституционного Суда Украины.
Согласно с Конституцией, во время этой процедуры в сессионном зале ВР должен присутствовать Президент.
На данное время в парламенте приносят присягу народные депутаты Украины, которые признаны избранными вместо тех, кто ушел работать в исполнительные структуры власти.
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