Криворожский горизбирком удовлетворил жалобы кандидата в мэры Милобога - нардеп

03:01, 05 декабря 2015
Политика
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Криворожский горизбирком принял решение удовлетворить жалобы кандидата на пост городского главы Юрия Милобога и признал грубыми нарушения со стороны районных избирательных комиссий.

facebook.com/nabrok.military

Об этом на своей странице в Facebook заявил народный депутат Семен Семенченко.

"Городская избирательная комиссия Кривого Рога приняла решения: удовлетворить жалобы Юрия Милобога; признать грубыми нарушения со стороны районных избирательных комиссий; отозвать доверенности и договора предыдущих представителей избиркома в судах; отправить материалы на установление законности действий головы избиркома Гивеля на рассмотрение ЦВК", - говорится в сообщении.

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Также Семенченко отметил, что днепропетровский суд отклонил жалобу "Оппозиционного блока" на решение избиркома о роспуске районных избирательных комиссий.

Кривой Рог. Мы ломим- гнутся рыги :)Городская избирательная комиссия Кривого Рога приняла решения:1) Удовлетворить ж...

Posted by Семен Семенченко on Friday, December 4, 2015

Ранее УНИАН сообщал, что активисты "взяли под охрану" здание мэрии Кривого Рога, в частности кабинеты объявленного мэром Юрия Вилкула и его заместителей. "В здании поддерживается образцовый порядок. Активисты оказывают содействие законным требованиям работников полиции. Титушки сопротивления не оказывали. Встретимся на вече в 12:00 в воскресенье", - написал нардеп Семен Семенченко.

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