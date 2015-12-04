Активисты "взяли под охрану" мэрию Кривого Рога (фото)

Об этом сообщает депутат Верховной Рады от фракции "Самопомич" Семен Семенченко

"Для предотвращения угроз минирования, помощи в поддержании общественного порядка, препятствовании в уничтожении документов свидетельствующих о фальсификациях, нормальному функционированию избиркома, здание горисполкома взято под общественную охрану "Громадской вартой" Кривого Рога", - написал он.

Он отметил, что "кабинеты городского головы и его заместителей находятся под усиленной охраной и вниманием активистов".

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"В здании поддерживается образцовый порядок. Активисты оказывают содействие законным требованиям работников полиции. Титушки сопротивления не оказывали. Встретимся на вече в 12:00 в воскресенье", - написал Семенченко.

Как передает 0564.ua, охрана выставлена под кабинетами первого заммэра Александра Фищенко и заммэра Валентины Берлин.