Активисты "взяли под охрану" мэрию Кривого Рога (фото)

20:38, 04 декабря 2015
Политика
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Активисты "взяли под охрану" здание мэрии Кривого Рога, в частности кабинеты объявленного мэром Юрия Вилкула и его заместителей.

кривой рог мэрия / 0564.ua

Об этом сообщает депутат Верховной Рады от фракции "Самопомич" Семен Семенченко

"Для предотвращения угроз минирования, помощи в поддержании общественного порядка, препятствовании в уничтожении документов свидетельствующих о фальсификациях, нормальному функционированию избиркома, здание горисполкома взято под общественную охрану "Громадской вартой" Кривого Рога", - написал он.

кривой рог мэрия / 0564.ua

Он отметил, что "кабинеты городского головы и его заместителей находятся под усиленной охраной и вниманием активистов".

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"В здании поддерживается образцовый порядок. Активисты оказывают содействие законным требованиям работников полиции. Титушки сопротивления не оказывали. Встретимся на вече в 12:00 в воскресенье", - написал Семенченко.

Как передает 0564.ua, охрана выставлена под кабинетами первого заммэра Александра Фищенко и заммэра Валентины Берлин.

кривой рог мэрия / 0564.ua

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