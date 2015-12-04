Яценюк надеется, что Байден похвалит работу его правительства

Об этом он сказал в интервью украинским телеканалам в пятницу, передает Украинская правда.

"Байден - большой друг Украины. Он чувствует страну. А когда приезжают друзья, у них происходит честная и откровенная беседа… Они (США - ред) и публично заявляли, что необходима реформа органов прокуратуры", - сказал он.

По мнению Яценюка, прокуратура в Украине является независимой, но там нужно провести серьезную реформу. Он также выразил надежду, что Байден положительно воспримет назначение антикоррупционного прокурора.

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Премьер-министр выразил надежду, что вице-президент США положительно оценит работу правительства: "Надеюсь, что Джо Байден скажет следующее: то, что вы сделали, вам засчитано, но вам надо намного больше сделать еще", - отметил он.

"Я думаю, мы все услышим от вице-президента США, поскольку он будет иметь, надеюсь, историческую речь в стенах украинского парламента, а в понедельник с ним встретится президент Украины, а вечером также я, после прилета из Брюсселя", - заявил Яценюк.

Ранее УНИАН сообщал, что во вторник, 8 декабря, вице-президент США Джозеф Байден планирует выступить на заседании Верховной Рады Украины. Во время выступления вице-президент США будет говорить об американском противодействии российской аннексии Крыма и о поддержке соглашения о реструктуризации долга.