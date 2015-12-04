РФ пытается спровоцировать новые волны беженцев в Европу, дестабилизируя ситуацию в Сирии - Порошенко

Об этом президент Украины Петр Порошенко сообщил в интервью изданию «Le Figaro» 3 декабря.

«Сегодня в Украине мы боремся за европейские ценности - за свободу и демократию, а также за безопасность всего европейского континента», - заявил он.

Порошенко напомнил, что в 1994 году Украина согласилась отказаться от своего ядерного арсенала, третьего по величине в мире, в обмен на гарантии безопасности со стороны США, Франции, Великобритании и России.

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«Аннексия Крыма подорвала архитектуру европейской безопасности. Впервые, постоянный член Совета Безопасности ООН, Россия открыто атаковала своего соседа. Поэтому, последствия российского вмешательства в Сирии касаются не только Украины. Они носят глобальный характер», - считает Порошенко.

«Чего президент РФ Владимир Путин стремится в Сирии: прежде всего, еще больше дестабилизировать ситуацию и провоцировать новые волны беженцев, чтобы ослабить Европу. Как остановить это? Сохранив единство Европейского Союза. Для того, чтобы бороться против Исламского государства и против Путина, для обеспечения безопасности на континенте, Европа должна быть единой и сильной», - заявил президент.

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Ранее УНИАН сообщал, что по словам президента Петра Порошенко, война, навязанная российским агрессором, стала для Украины настоящей отечественной войной. «Война, навязанная российским агрессором, стала для украинцев, Украины настоящей отечественной войной, войной за справедливость, войной за родную землю, за независимость, делом всех и каждого: от мала до велика», - отметил он.