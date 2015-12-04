Россия строит в Сирии новую военную базу - правозащитники

Россия расширяет свое присутствие в Сирии и обустраивает для своих военных новую военную базу.

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Об этом сообщает базирующийся в Британии Сирийский центр мониторинга прав человека, который цитирует ВВС.

По данным сирийских правозащитников и военных источников Россия уже использует военный аэродром для вылетов вертолетов в провинции Хомс, а российские специалисты приступили к постройке новых взлетных полос на аэродроме Шайрат.

Также отмечается, что российские военные вертолеты уже взлетают с расположенного неподалеку военного аэродрома Т-4, чтобы наносить удары по боевикам экстремистской группировки "Исламское государство" в районе Пальмиры.

По предварительной информации СМИ, база начнет использоваться российскими ВВС до конца декабря.

Напомним, 17 ноября 2015 года в ходе видеопрезентации Минобороны РФ была продемонстрирована карта, на которой близ базы Шайрат были отмечены позиции 5-й гаубичной артиллерийской батареи 120-й гвардейской артиллерийской бригады российской армии, развернутой в районе с 6 ноября. Также на карте заметно, что ровно с этого же момента времени (14:00, 6 ноября) на аэродроме Шайрат размещены четыре ударных вертолета Ми-24 и один транспортный вертолет Ми-8.

Как известно, военная операция РФ в Сирии началась с авиабазы Хмеймим в провинции Латакия.