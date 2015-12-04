Порошенко извинился за "вырванную из контекста" фразу о победе без волонтеров (видео)

«Хочу подчеркнуть, что без волонтеров, без всего украинского народа наша победа была бы невозможной. Хочу отметить еще, что именно волонтеры были первыми, кто начал реформирование всех органов государственной власти. За что их хочу поблагодарить и извиниться за вырванные из контекста слова», - передает слова президента Громадське.

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Как сообщал УНИАН, ранее Порошенко заявил, что Украина победила бы в вооруженном противостоянии на Донбассе и без волонтеров, однако сделать это было бы значительно сложнее.