Украина победила бы и без волонтеров, но было бы сложнее - Порошенко
17:48, 04 декабря 2015Политика
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Украина победила бы в вооруженном противостоянии на Донбассе и без волонтеров, однако сделать это было бы значительно сложнее.
Порошенко поблагодарил волонтеров / Фото УНИАН
Об этом во время выступления в Доме офицеров заявил президент Украины Петр Порошенко, передает корреспондент УНИАН.
"Я хочу поблагодарить волонтеров, которые в первое время, дни и месяцы войны, когда было труднее всего, отдавали последнее. И без этого взноса мы бы все равно победили, но было бы гораздо труднее", - сказал Порошенко.
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Как сообщал УНИАН, ранее в знак протеста волонтеры из Мариуполя вернули свои ордена президенту.
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