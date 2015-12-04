Украина победила бы и без волонтеров, но было бы сложнее - Порошенко

Об этом во время выступления в Доме офицеров заявил президент Украины Петр Порошенко, передает корреспондент УНИАН.

"Я хочу поблагодарить волонтеров, которые в первое время, дни и месяцы войны, когда было труднее всего, отдавали последнее. И без этого взноса мы бы все равно победили, но было бы гораздо труднее", - сказал Порошенко.

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Как сообщал УНИАН, ранее в знак протеста волонтеры из Мариуполя вернули свои ордена президенту.