В Кремле заявили, что главы Евразийского экономического союза обсудят ассоциацию Украина-ЕС

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кремля по итогам телефонного разговора президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и президента РФ Владимира Путина.

"В контексте подготовки к предстоящему 21 декабря заседанию Высшего Евразийского экономического совета (наднациональный орган ЕАЭС на уровне президентов стран-членов – УНИАН) затрагивалась, в частности, тематика вступления в силу экономической части Соглашения об ассоциации Украина-ЕС", - говорится в сообщении.

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Обсуждён ряд актуальных международных и региональных проблем, включая вопросы создания широкой коалиции для борьбы с террористическими и экстремистскими группировками, прежде всего с ИГИЛ.

Как сообщал УНИАН, из стран Евразийского экономического союза только Россия ввела ограничения и различные препятствия для экспорта украинских товаров на фоне подписания Соглашения об ассоциации Украина-ЕС.

13 августа премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что РФ расширила продовольственное эмбарго на Украину, оно вступит в силу в случае применения экономической части Соглашения об ассоциации с Евросоюзом.

1 декабря министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что позиции Украины и Европейской комиссии с одной стороны и России с другой по результатам трехсторонних консультаций по введению с 1 января 2016 года зоны свободной торговли между Украиной и ЕС остались такими же, как были - сдвигов нет.

Евросоюз и Украина не намерены откладывать введение зоны свободной торговли, которая начнет действовать с 1 января 2016 года, и вносить какие-либо изменения в текст Соглашения об ассоциации.