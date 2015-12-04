Курды узнали свои нефтевозы на видео Минобороны РФ
Нефтевозы на опубликованных Минобороны РФ видео принадлежат не "ИГ", а иракским курдам.
Об этом заявил глава энергетического комитета парламента Курдского автономного района в Ираке Шерко Джавдат, передает ТСН со ссылкой на турецкое издание Sabah Daily.
По его словам, из Иракского Курдистана в Турцию следуют сотни автоцистерн с нефтью и они не принадлежат боевикам "ИГ".
"Объяснения России основаны на неверных источниках. Мы категорически отвергаем российские обвинения", — заявил Шерко Джавдат.
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Как сообщал УНИАН, Минобороны России обвинило высшее руководство Турции и лично президента Реджепа Тайипа Эрдогана в том, что они вовлечены в незаконную добычу и перевозку в Турцию сирийской и иракской нефти.
Минобороны РФ выявило три основных маршрута транспортировки нефти из Сирии и Ирака на территорию Турции, сообщил начальник главного оперативного управления Генштаба Сергей Рудской.
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В частности, Минобороны РФ обнародовало на своей странице в YouTube видеозапись, на которой зафиксировано прохождение большегрузого транспорта якобы в районе Искендерун, отмечает ТСН.
В Генштабе утверждали, что в этом месте границу со стороны Сирии находится под контролем бандформирований террористической организации "Джебхат ан-Нусра", которые свободно пропускают на территорию Турции автоцистерны и большегрузные фуры с нефтью.