Курды узнали свои нефтевозы на видео Минобороны РФ

Об этом заявил глава энергетического комитета парламента Курдского автономного района в Ираке Шерко Джавдат, передает ТСН со ссылкой на турецкое издание Sabah Daily.

По его словам, из Иракского Курдистана в Турцию следуют сотни автоцистерн с нефтью и они не принадлежат боевикам "ИГ".

"Объяснения России основаны на неверных источниках. Мы категорически отвергаем российские обвинения", — заявил Шерко Джавдат.

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Как сообщал УНИАН, Минобороны России обвинило высшее руководство Турции и лично президента Реджепа Тайипа Эрдогана в том, что они вовлечены в незаконную добычу и перевозку в Турцию сирийской и иракской нефти.

Минобороны РФ выявило три основных маршрута транспортировки нефти из Сирии и Ирака на территорию Турции, сообщил начальник главного оперативного управления Генштаба Сергей Рудской.

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В частности, Минобороны РФ обнародовало на своей странице в YouTube видеозапись, на которой зафиксировано прохождение большегрузого транспорта якобы в районе Искендерун, отмечает ТСН.

В Генштабе утверждали, что в этом месте границу со стороны Сирии находится под контролем бандформирований террористической организации "Джебхат ан-Нусра", которые свободно пропускают на территорию Турции автоцистерны и большегрузные фуры с нефтью.