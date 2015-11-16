В Кремле заявили о "регрессе" в переговорах по последствиям ассоциации Украины и ЕС

Об этом заявил журналистам пресс- секретарь президента РФ Дмитрий Песков в рамках «G20» в Анталье, передает ТАСС.

"К сожалению, наши контакты с европейцами и с украинцами не приносят желаемых результатов, и последствия вступления в силу этого соглашения (об ассоциации Украины и ЕС) пока по-прежнему, остаются негативными. И попытки обговорить эти проблемы пока не увенчались успехом. Более того, наверное, даже наблюдается некий регресс с точки зрения нежелания наших европейских партнеров учитывать озабоченности России", - сказал он.

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По словам Пескова, эта проблематика обсуждалась "достаточно обстоятельно" на встрече президента РФ Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель "на полях" саммита "Большой двадцатки".