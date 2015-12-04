Коломойский рассказал о существующих договоренностях с Порошенко

Об этом заявил в интервью изданию LB.ua заявил экс-председатель Днепропетровской облгосадминистрации Игорь Коломойский. Как он отметил, в документе речь идет о бывшем главе "Укртранснафты" Александре Лазорко, которого разыскивают по обвинению в злоупотреблениях и хищениях. "С ним (соглашением - ред.), например, будут ознакомлены адвокаты Лазорко для предоставления ему политического убежища", - отметил Игорь Коломойский, добавив, что в документе также упомянуты Геннадий Корбан, Игорь Палица, Борис Филатов, Святослав Олейник. "Люди стояли на передовой, спасали страну. А завтра их будут преследовать по надуманным обвинениям, за то, чего они не совершали?", - отметил Коломойский.

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Кроме того, бизнесмен признался, что "нарушает" договоренности с Петром Порошенко. "Я "нарушаю" их каждый день, потому что ТСН не то показывает", - заявил Игорь Коломойский. Он также добавил, что корнем его проблем есть канал "1+1". "К тому же тех проблем, которые я не могу решить, даже если захочу", - подчеркнул бизнесмен, добавив,что власть не сможет отобрать у него телеканал. "Без моего желания – никак. Разве посадить за решетку и заставить меня подписать документы. Но я предупредил адвокатов: если подобное случится, пусть знают, что подписал не я, а меня заставили", - отметил Игорь Коломойский.