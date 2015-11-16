Обама во время встречи с Путиным на G20 призвал вывести войска из Украины

Об этом говорится в заявлении Совета национальной безопасности США при Белом доме по итогам встречи президентов США и России в Турции.

Как заявили в Белом доме, разговор Обамы с Путиным длился около 35 минут.

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Отмечается, что, говоря о ситуации в Украине, президент США "вновь подтвердил свою поддержку полному внедрению Минских соглашений, в том числе отводу тяжелого вооружения, выводу всех иностранных боевиков, освобождению заложников и возвращению правительством Украины контроля над украинской частью международной границы".

В Белом доме отметили, что Обама и Путин провели конструктивный разговор. Он был сосредоточен вокруг текущих усилий по решению конфликта в Сирии. Важным вопросом было рассмотрение террористических атак в Париже.

Стороны отметили дипломатический прогресс, достигнутый за последние недели на переговорах в Вене (Австрия), в том числе по тем направлениям, которые отражены в заявлении по Международной группе поддержки Сирии от 14 ноября. Президенты согласились с необходимостью процесса политического перехода в Сирии, который должен быть реализован и возглавлен непосредственно с участием представителей Сирии. В этом процессе посредником должна выступить ООН между сирийской оппозицией и режимом президента Башара аль-Асада. Переходный период должен включать в себя достижение соглашения о прекращении огня.

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Также Обама приветствовал усилия всех государств в борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" и отметил важность военных усилий РФ в сосредоточении в борьбе с ИГИЛ.