Инициированная правительством децентрализация увеличила доходы местных бюджетов на 40% - нардеп

Об этом заявил представитель фракции "Народный фронт", секретарь комитета Верховной Рады по вопросам промышленной политики и предпринимательства Михаил Хмиль во время круглого стола на тему децентрализации.

"Если завод находится, например, на территории Львовской области, то он должен платить налоги в местный бюджет, а не в бюджет той области или города, где юридически зарегистрирован его офис – в городе Киеве или Днепропетровске", - отметил он.

Более того, депутат считает, что необходимо перестроить саму систему взаимоотношений местной власти и бизнеса в Украине. В качестве положительного примера Хмиль привел опыт Польши, где руководители местных органов власти "практически наизусть знают всех своих крупных налогоплательщиков, руководителей крупных предприятий, и сами предлагают им помощь".

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"В Польше абсолютно другая логика и философия общения власти и бизнеса. Не бизнес обращается к власти, а местный руководитель обращается к представителю бизнеса и говорит: "Чем я тебе могу помочь? Чем я могу тебя заинтересовать, чтобы ты остался на моей территории и платил здесь налоги?". Это и есть то, что концептуально несет в себе законопроект об изменениях в Конституцию Украины и все сопутствующие законопроекты по децентрализации, а именно – перестройка существующей психологии на такую, когда чиновник будет заинтересован в том работодателе, который работает на его территории", - подчеркнул нардеп.

При этом представитель "Народного фронта" напомнил, что еще 3-4 года назад наблюдалась крайне негативная тенденция по концентрации всех крупных плательщиков налогов в городе Киеве.

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В то же время Хмиль убежден, что процесс децентрализации, который запущен в Украине, является необратимым. По его мнению, государству необходимо примерно два года для того, чтобы чиновники и бизнесмены смогли "переломить психологию своих отношений и построить систему взаимоотношений на примере западной модели".

Напоследок парламентарий напомнил, что инициированная правительством бюджетная децентрализация уже дала положительные результаты, а именно рост доходов местных бюджетов в 2015 году на 40%, или на 44 миллиарда гривен.