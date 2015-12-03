Стець обещает зарегистрировать заявление об отставке на следующей пленарной неделе

Об этом он написал на своей странице в соцсети. "Как и обещал год назад, с началом сессионной недели пройду все юридические процедуры в Верховной Раде и Кабинете министров, связанные с регистрацией официального заявления об отставке", - написал Юрий Стець.

Читайте такжеСтець хочет покинуть должность министра информполитики 3 декабря

"Год назад я стал членом правительства. 9 месяцев назад начал свою работу МИП. Как и обещал, отчет о своей деятельности буду держать публично, в частности, и здесь - в Фейсбук", - написал он и дал ссылку на отчет.

Напомним Юрий Стец ранее обещал предоставить отчет и сообщить об отставке 3 декабря.