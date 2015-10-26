Стець назначил журналистку Джеппар своим советником по вопросам информационной политики Крыма

Решение о ее назначении принято на основании рекомендации уполномоченного президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафы Джемилева, сообщает пресс-служба Министерства информационной политики.

Как отметил Стець, ключевыми задачами Джеппар будут обеспечение противодействия свертыванию свободы слова в Крыму и распространение украинских СМИ в крымском информационном пространстве.

«Эмине Джеппар продолжит работать над тем, чтобы Крым был актуальным в национальных, региональных медиа, и обеспечивать распространение информации о полуострове за пределы Украины. Это человек с открытым сердцем, болеющий за судьбу своего народа, и, я уверен, будет делать все возможное для противодействия свертыванию свободы слова в Крыму», - сказал Стець.

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Ранее советником министра информполитики по Крыму был Сергей Костинский, который 14 сентября 2015 года указом президента Украины был назначен членом Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

Как сообщал УНИАН ранее, Кабинет министров Украины передал в сферу управления Министерства информационной политики (МИП) Украинское национальное информационное агентство "Укринформ" и Государственную телерадиокомпанию "Всемирная служба "Украинское телевидение и радиовещание".