Большинство законов Рада принимает с нарушением регламента - ОПОРА

Об этом сказал аналитик общественной сети ОПОРА Александр Клюжев на пресс-конференции в агентстве УНИАН.

Он отметил, что это не только свидетельствует о пренебрежении законодательных требований, но и непосредственно влияет на качество принятых законов в Украине.

По его словам, украинский парламент VIII созыва по сравнению с предыдущим созывом работает "более интенсивно".

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"Ключевым достижением парламента нынешнего созыва мы считаем обеспечение институционной независимости Верховной Рады в треугольнике взаимодействия между ней, президентом и Кабинетом министров", - подчеркнул он.

При этом эксперт добавил: "По нашим подсчетам, 78% всех законодательных актов, рассмотренных результативно ВР за год деятельности, принадлежали к законодательной инициативе народных депутатов и, собственно, депутатский корпус продемонстрировал способность быть ключевым игроком в формировании правового пространства".

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Клюжев отметил, что президентские инициативы в основном получали поддержку в ВР, несмотря на довольно "конфликтные взаимоотношения внутри депутатского корпуса, в частности, коалиции".

По его словам, 58 законопроектов, внесенных в парламент президентом, были результативно проголосованы. В то же время аналитик отметил, что депутатским корпусом были поддержаны только 33% правительственных законопроектов.