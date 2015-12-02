Украина и ЕС не будут реагировать на шантаж со стороны РФ насчет зоны свободной торговли – Порошенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в ходе совместной пресс-конференции с президентом Литвы Далей Грибаускайте в Вильнюсе.

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"Вчера состоялось заседание министерской группы по введению углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли", - сказал Порошенко и выразил сожаление, что позиция РФ на этих переговорах оказалась неконструктивной.

"Но должен подчеркнуть одно: ни Украина, ни ЕС не будут реагировать на какой-либо шантаж", - сказал президент.

"Хочу подчеркнуть: мы решительны в своем стремлении ввести с 1 января 2016 года зону свободной торговли с ЕС", - добавил Порошенко.

Как сообщал УНИАН, ранее в Европейской комиссии не исключили, что последние консультации Украины, России и Еврокомисси по поводу беспокойства Москвы в связи с введением с 1 января 2016 года углубленной и всеобъемлющей ЗСТ между Украиной и ЕС завершатся безрезультатно.

Евросоюз и Украина не намерены откладывать введение зоны свободной торговли, которая начнет действовать с 1 января 2016 года, и вносить любые изменения в текст Соглашения об ассоциации.

Предполагалось, что режим свободной торговли между Украиной и ЕС начнет действовать с октября 2014 года. Однако в сентябре 2014 года, после консультаций в Брюсселе представителей Еврокомиссии, Украины и РФ, стороны договорились об отсрочке введения положений соглашения до 31 декабря 2015 года.

Позже РФ вновь заявила о необходимости отсрочить вступление в действие соглашения о зоне свободной торговли между Евросоюзом и Украиной. Российская сторона угрожает Украине полным товарным эмбарго в случае, если соглашение вступит в силу.