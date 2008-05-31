Кличко рассказал, как ему блокировали доступ к эфиру

Бывший кандидат на должность Киевского городского председателя, лидер блока своего имени Виталий КЛИЧКО называет выборы столичной власти, которые состоялись 25 мая, коммерчески и политически заангажированными.

Об этом В.КЛИЧКО заявил в интервью еженедельнику "Зеркало недели" (№ 20 от 31 мая – 6 июня 2008 года).

"В целом, для меня выборы-2008 — это коммерчески и политически заангажированная позиция подавляющего большинства СМИ, лже-социология, черный пиар... Голова кругом идет! Применение уже этих технологий достаточно для того, чтобы нам надолго забыть и о Европе, и о европейских ценностях", - сказал он.

По словам В.КЛИЧКО, его "очень раздражает развращение социологии". "В Европе в отношении этого четкие правила. Если социологическая компания несколько раз подряд дает неточные данные и погрешность превышает три-четыре процента, то она теряет лицензию. У нас же социологи любому кандидату за деньги готовы нарисовать и 120 процентов", - сказал он.

Вместе с тем В.КЛИЧКО пожаловался, что во время предвыборной кампании был ограничен в доступе к телеэфиру.

"К сожалению, получая упреки по поводу списка, иногда совсем не обоснованные, я не всегда мог донести свой ответ до общественности. Потому что центральные каналы, например, банально блокировали доступ к эфиру", - сказал он, отметив при этом: "Мне, конечно, не говорили прямо «иди себе дальше», зато находили немало причин, чтобы тактично отказать".