Балога не рассчитывал, что Тимошенко поддержит Ющенко

Глава Секретариата Президента Украины Виктор БАЛОГА обвиняет премьер-министра Юлию ТИМОШЕНКО в склонности к авторитаризму.

В интервью журналу "Корреспондент" В.БАЛОГА заявил, что Ю.ТИМОШЕНКО "всегда была склонна к политическому авторитаризму".

По словам В.БАЛОГИ, "ТИМОШЕНКО очень хочет установить контроль над ней (партией НУ-НС) и над другими демократическими партиями, чтобы добиться монопольного положения в демократическом лагере".

Вместе с тем В.БАЛОГА уверен в том, что "под каблуком БЮТ оказалась "Народная самооборона" из-за того, что "Давид ЖВАНИЯ хочет таким образом занять столь желанную должность руководителя Антимонопольного комитета".

В тоже время В.БАЛОГА отметил: "Мы всегда знали: она (Ю.ТИМОШЕНКО-УНИАН) не поддерживала и не поддерживает Виктора ЮЩЕНКО, поэтому не стоит кривить душой, рассказывая, что делает все возможное, чтобы сохранить нормальные отношения с Президентом".