Бывший судья КС Василий Нимченко проведет пресс-конференцию в УНИАН

Сегодня в 15.00 в УНИАН состоится пресс-конференция бывшего заместителя председателя Конституционного Суда Украины Василия НИМЧЕНКО относительно юридических оснований роспуска Верховной Рады Украины и представления Президентом Украины кандидатуры премьер-министра. Пресс-конференция состоится по адресу: ул. Крещатик, 4, конференц-зал. Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

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