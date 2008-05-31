Томенко вспомнил о вреде курения

Народный депутат Украины от БЮТ Николай ТОМЕНКО отмечает нарушения закона о запрете курения в общественных местах.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе депутата, об этом он сказал сегодня в школе с. Ясногородка Киевской области во время Праздника последнего звонка. В этой школе по его инициативе и при поддержке Украинского фонда социальных инвестиций был завершен ремонт.

Н.ТОМЕНКО подарил школьникам спортивный инвентарь и призвал их к активному и здоровому образу жизни. Он напомнил, что сегодня отмечается Всемирный день без табака, а потому выразил надежду, что среди молодых людей желание не курить вскоре станет модным.

Н.ТОМЕНКО также напомнил, что является одним из авторов действующего Закона «О мерах по предупреждению и уменьшению употребления табачных изделий и их вредного влияния на здоровье населения». В этом законе, в частности, речь идет о запрете на продажу и употребление табачных изделий лицам, не достигшим 18-летнего возраста, и о запрете курения на рабочих и в общественных местах, кроме специально отведенных для этого мест. Н.ТОМЕНКО напомнил, что по закону, к общественным местам относятся подъезды, подземные переходы, стадионы, рестораны, кафе и т.п.

«К сожалению, владельцы соответствующих сооружений часто не выполняют нормы этого закона относительно обязательства отвести специальные места для курения, оборудованные вытяжной вентиляцией или другими средствами для удаления табачного дыма. Также имеют место нарушения нормы о необходимости отвода в общественных местах для некурящих не менее 50% площади, размещенной так, чтобы табачный дым не распространялся на эту территорию», - отметил Н.ТОМЕНКО.

Он высказался за необходимость более жесткого контроля за соблюдением законодательства на местном уровне.

«Чрезвычайно важно, чтобы о вреде от курения табака мы вспоминали не только 31 мая, а ежедневно соблюдали нормы действующего законодательства в этой сфере и собственным примером приучали молодежь к здоровому образу жизни. Я верю в то, что в ближайшее время станет модным не курить и вести активный и здоровый образ жизни», - отметил Н.ТОМЕНКО.

*** Всемирный день отказа от курения был учрежден Всемирной организацией здравоохранения в 1989 году. В этот день в странах проводятся кампании по популяризации знаний о вреде от курения, предоставляется информация о методах отказа от никотиновой зависимости.