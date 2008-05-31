Шуфрич и Гелетей лишили украинцев зрелища

Анонсированный поединок между народным депутатом от Партии регионов Нестором Шуфричем и руководителем Управления госохраны Валерием Гелетеем не состоялся.

Как сообщил журналистам сам Гелетей в субботу, они договорились не драться.

Гелетей также прибавил, что пригласил Шуфрича на дружескую тренировку в Управление государственной охраны.

Украинская правда