Шуфрич и Гелетей лишили украинцев зрелища
11:30, 31 мая 2008Политика
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Начальник ГО станет учить политика?
Анонсированный поединок между народным депутатом от Партии регионов Нестором Шуфричем и руководителем Управления госохраны Валерием Гелетеем не состоялся.
Как сообщил журналистам сам Гелетей в субботу, они договорились не драться.
Гелетей также прибавил, что пригласил Шуфрича на дружескую тренировку в Управление государственной охраны.
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