Шуфрич и Гелетей лишили украинцев зрелища

11:30, 31 мая 2008
Политика
1201 0

Начальник ГО станет учить политика?

Анонсированный поединок между народным депутатом от Партии регионов Нестором Шуфричем и руководителем Управления госохраны Валерием Гелетеем не состоялся.

Как сообщил журналистам сам Гелетей в субботу, они договорились не драться.

Гелетей также прибавил, что пригласил Шуфрича на дружескую тренировку в Управление государственной охраны.

Украинская правда

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter