Ющенко поменял временного гуернатора Запорожья

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим Указом назначил Александра СТАРУХА временно исполняющим обязанности председателя Запорожской областной государственной администрации, освободив от исполнения этих обязанностей Валерия ЧЕРКАСКУ.

Текст указа от 30 мая размещен сегодня на официальном сайте главы государства.

Как сообщал УНИАН, В.ЧЕРКАСКА был назначен временно исполняющим обязанности председателя Запорожской ОГА 24 декабря 2007 года.

Справка УНИАН. До назначения 35-летний А.СТАРУХ возглавлял Главную службу региональной политики Секретариата Президента Украины.

А.СТАРУХ родился в городе Запорожье. В 1995 г. окончил Запорожский государственный университет, история Украины, история, преподаватель истории. Кандидат исторических наук, доцент.

Имеет третий ранг государственного служащего.

Работал в национальном заповеднике «Хортица», Запорожском госуниверситете.

В Секретариате Президента в разных должностях работал с апреля 2005 года.