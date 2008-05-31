Украина и Россия вместе отметят 225-летие Севастополя
Участие подтвердили 8 послов
На празднование 225-летия Севастополя, которое будет отмечаться 14 июня, ожидается приезд делегаций из 26-ти областей Украины и 10-ти регионов Российской Федерации.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель Севастопольской городской государственной администрации Сергей КУНИЦЫН на сегодняшнем заседании организационного комитета по подготовке к празднованию юбилея города-героя.
Кроме того, по его словам, свое участие в праздничных мероприятиях подтвердили 8 послов иностранных государств.
На заседании оргкомитета также сообщалось, что в Севастополь прибудут различные творческие коллективы из областей страны.
Кроме того, 14 июня в большом гала-концерте на площади Нахимова выступят «звезды» украинской и российской эстрады.