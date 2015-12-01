Порошенко: ГПУ уже сегодня может передать все дела о коррупции в Антикоррупционное бюро

Об этом заявил президент Петр Порошенко во время представления руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого.

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По его словам, в результате проведенного конкурса "выиграла Украина, потому что был проведен прозрачный конкурс на чрезвычайно важную должность антикоррупционного прокурора. Сегодня есть уверенность общества в том, что это человек независимый, профессиональный".

Был проведен "ряд различных конкурсов, которые готовились не только в Украине, но и в США и ЕС", сообщил Петр Порошенко.

"Ключевое, что мы сегодня получаем – это огромный мандат доверия, это то, чего требует правоохранительная система", - подчеркнул президент.

"Генпрокуратура уже с сегодняшнего дня может сделать такой шаг, как передачу всех дел по коррупции в Антикоррупционное бюро, где будет осуществлять соответствующий надзор, сопровождение Антикоррупционная прокуратура", - сказал Петнр Порошенко.

Как сообщал УНИАН, 22 сентября генеральный прокурор Виктор Шокин создал Специализированную антикоррупционную прокуратуру. Согласно закону, прокуратура должна осуществлять надзор за соблюдением законов во время досудебного расследования, которое осуществляется Национальным антикоррупционным бюро.

30 ноября Виктор Шокин назначил Назара Холодницкого на должность заместителя генпрокурора - руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник заявил, что детективы бюро уже готовы внести в Единый реестр досудебных расследований более 10 сведений о производстве и начать расследование.