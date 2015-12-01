Порошенко и Шокин представили нового руководителя антикоррупционной прокуратуры Холодницкого

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, генпрокурор вручил удостоверение руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры, а Порошенко поздравил с назначением на должность.

На представлении также присутствовали первый заместитель генерального прокурора Юрий Севрук, заместитель генпрокурора - прокурор Одесской области Давид Сакварелидзе, заместитель генерального прокурора – главный военный прокурор Анатолий Матиос, директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник.

Как сообщал УНИАН, 22 сентября генеральный прокурор создал Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

Согласно закону, прокуратура должна осуществлять надзор за соблюдением законов во время досудебного расследования, которое осуществляется Национальным антикоррупционным бюро.

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30 ноября Шокин назначил Холодницкого на должность заместителя генпрокурора - руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Холодницкий (1985 г.р.) - окончил Львовский национальный университет имени Франко, магистр права. В 2006 году начал трудовую деятельность в органах прокуратуры Киевской области на должностях помощника, старшего помощника и старшего прокурора прокуратуры Киево-Святошинского района.

С марта по декабрь 2014 г. занимал должность старшего помощника заместителя генерального прокурора Украины.

С 22 декабря 2014 года был первым заместителем прокурора Автономной Республики Крым, которая после оккупации Российской Федерацией передислоцирована в Киев.