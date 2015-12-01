В США приветствуют назначение антикоррупционного прокурора

Об этом он написал в Twitter.

«Вчера был большой день в войне Украины с коррупцией. Назначение нового антикоррупционного прокурора знаменует историческую возможность», - заявил Пайетт.

Кроме того, посол отреагировал на решение народного депутата Николая Мартыненко сложить депутатский мандат.

[1/3] Very big day yesterday in Ukraine’s war against corruption. Appointment of new anti-corruption prosecutor marks historic opportunity. — Geoffrey Pyatt (@GeoffPyatt) December 1, 2015

«Решение Николая Мартыненко уйти из Рады, подчиниться верховенству права - еще один признак меняющейся Украины. Государственные должностные лица должны быть подотчетны народу, которому они служат. Нет места для коррупции, кумовства», - отметил Пайетт.

Как сообщал УНИАН, 22 сентября генеральный прокурор Виктор Шокин создал Специализированную антикоррупционную прокуратуру. Согласно закону, прокуратура должна осуществлять надзор за соблюдением законов во время досудебного расследования, которое осуществляется Национальным антикоррупционным бюро.

30 ноября Шокин назначил Холодницкого на должность заместителя генпрокурора - руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Холодницкий (1985 г.р.) - окончил Львовский национальный университет имени Ивана Франко, магистр права. В 2006 году начал трудовую деятельность в органах прокуратуры Киевской области на должностях помощника, старшего помощника и старшего прокурора прокуратуры Киево-Святошинского района.

С марта по декабрь 2014 года занимал должность старшего помощника заместителя генерального прокурора Украины.

С 22 декабря 2014 года был первым заместителем прокурора Автономной Республики Крым, которая после оккупации Российской Федерацией передислоцирована в Киев.