В МВД обещают "каленым железом выжигать" возможный сепаратизм властей Мариуполя

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на брифинге советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк.

“Мы жестко и бескомпромиссно будем реагировать на любые попытки вернуться в прошлое. Подразделения МВД и Национальной полиции, подразделения Службы безопасности в случае необходимости каленым железом будут выжигать сепаратизм”, - сказал Шкиряк.

Он уверил, что интересы государства, его целостность будут соблюдены, и никому не удастся использовать те или иные политические декларации и продолжать будоражить ситуацию.

Читайте такжеНа выборах мэра Красноармейска победил сепаратист Требушкин

При этом Шкиряк отметил, что депутаты местного совета не имеют иммунитета и неприкосновенности, “и в этом смысле мы будем внимательно следить за их действиями”.

“И не дай Бог эти действия будут противоречить интересам государства”, - добавил Шкиряк.

Он также отметил, что победу в Мариуполе получила, по его мнению, антиукраинская деструктивная политическая сила.

“Политическую оценку давать не буду, но как гражданину мне обидно, что произошло именно так”, - добавил Шкиряк.

Как сообщалось, по данным экзит-полла, проведенного Research & Branding Group, победу на выборах мэра в Мариуполе одержал Вадим Бойченко. Абсолютное большинство в горсовете получил "Оппозиционный блок", за который проголосовало 66,5% избирателей. Кроме него, в горсовет прошла лишь партия "Сила людей" с результатом 10,5%.

Читайте такжеЖебривский считает недостоверными данные экзит-пола RBG по выборам мэра Мариуполя