После киевских выборов НУНС может исчезнуть из политической жизни

Результаты киевских выборов свидетельствуют о возможности “дисквалификации” блока “Наша Украина – Народная самооборона” из политической жизни страны.

Как передает корреспондент УНИАН, такой прогноз представил социолог компании Research & Branding Group Евгений КОПАТЬКО во время презентации результатов опроса общественного мнения населения Украины по актуальным вопросам социально-политической жизни страны.

В частности, по словам эксперта, предварительные результаты выборов в Киеве привели к новому распределению политических сил – пока еще в столице. Но если допустить перенесение их результатов на национальный уровень, что может произойти на парламентских выборах, тогда такая политическая сила, как НУ-НС будет “дисквалифицирована” из политической жизни страны.

Говоря о политическом будущем других партий и блоков, эксперт отметил, что наибольшим уровнем поддержки сегодня пользуются Партия регионов и БЮТ. Партия регионов наиболее популярна на юго-востоке страны – 42%, а БЮТ - на западе и в центре – 42% и 30%, соответственно.

Как сообщил Е.КОПАТЬКО, в случае проведения парламентских выборов в ближайшее воскресенье, избирательный барьер гарантировано преодолели бы Партия регионов и БЮТ.

Исследование проводилось методом личного интервью в 24 областях Украины и АР Крым. Было опрошено 2000 респондентов, которые представляли взрослое население страны. Ожидаемая средняя погрешность составляет 2,2%.