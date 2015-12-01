Турчинов: Служба внешней разведки стоит на переднем рубеже обороны Украины

Офицеры Службы внешней разведки стоят на переднем рубеже обороны Украины и ежедневно выполняют свою тяжелую и ответственную работу без пафоса и пиара, оставаясь неизвестными для большинства наших граждан.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов, поздравляя сотрудников Службы внешней разведки с 10-летием ее создания.

«Но благодаря вашей работе приближается наша общая победа», - отметил секретарь СНБО.

Он подчеркнул, что современное государство не может существовать без мощных и действенных разведывательных служб.

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«Особенно это актуально во времена глобальных вызовов, разрушения границ и коллективных форм безопасности. От вашей профессиональной, оперативной и эффективной работы зависит жизнь тысяч наших граждан, которые защищают страну», - говорится в поздравлении.

«За десять лет перед вами встало много вызовов, но одним из самых тяжелых периодов, безусловно, были два последних года, когда пришлось восстанавливать сознательно разрушенную Службу почти с нуля, очищаясь от предателей и приспособленцев», - подчеркнул Турчинов.

«Пусть Господь благословит вас и Украину! С праздником!», - говорится в поздравлении секретаря СНБО.