Яворивский просит не распространять ложную информацию

Народный депутат Украины, член фракции БЮТ Владимир ЯВОРИВСКИЙ опровергает информацию о том, что он якобы не голосовал за Александра ТУРЧИНОВА на выборах мэра города Киева.

Об этом идет речь в комментарии депутата, переданном УНИАН пресс-службой БЮТ.

В.ЯВОРИВСКИЙ заявляет, что не только лично голосовал за одного из лидеров БЮТ, но и активно агитировал за единого кандидата от демократических сил на выборах мэра Киева.

Он также напомнил, что неоднократно заявлял о необходимости объединения демократических сил вокруг единой кандидатуры, которая смогла бы навести порядок в столице. По мнению В.ЯВОРИВСКОГО, Александр ТУРЧИНОВ - именно такой политик.

В.ЯВОРИВСКИЙ отметил, что криминальные кланы в столице временно победили вследствие подкупа избирателей и неспособности демократических сил объединиться вокруг единого кандидата.

В.ЯВОРИВСКИЙ также обратился к СМИ с просьбой не распространять ложную и непроверенную информацию.

Как сообщал УНИАН, 29 мая СМИ сообщили, что народный депутат от БЮТ В.ЯВОРИВСКИЙ якобы сознался кировоградским журналистам, что не голосовал за своего однопартийца А.ТУРЧИНОВА на выборах городского председателя Киева.

Как сообщал УНИАН, согласно протоколу КГТИК, за кандидата на должность мэра Киева от Блока Юлии Тимошенко Александра ТУРЧИНОВА проголосовали 218 тыс. 670 избирателей, за лидера блока своего имени Виталия КЛИЧКО – 205 тыс. 316 киевлян, за Леонида Черновецкого - 431 тыс. 561 избиратель. Не поддержали ни одного кандидата 48 тыс. 605 избирателей, принявших участие в голосовании.