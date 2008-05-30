Критики НАТО делают правильный выбор, когда думают про свои деньги

Украинские политики, которые активно критикуют евроатлантические устремления Украины и являются противниками НАТО, в действительности, уже давно вступили в этот блок и успешно пользуются его благами, но в частном и семейном порядке.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал председатель политсовета партии “Народный Союз “Наша Украина” Вячеслав КИРИЛЕНКО во время общественной акции “НАТО – ДА!”, которая состоялась сегодня в Киеве.

Он, в частности, отметил, что многие украинские политические деятели – оппоненты курса страны на евроатлантическую интеграцию - отправляют детей на учебу в страны НАТО, сами отдыхают в этих странах, покупают там недвижимость, держат свои немалые сбережения в банках стран - членов Альянса.

“Они сделали для себя правильный выбор, а миллионам соотечественников пропагандируют совсем другие идеи”, - сказал В.КИРИЛЕНКО.

Председатель фракции НУ-НС также выразил уверенность, что со вступлением Украины в НАТО все антигосударственные, экстремистские силы потерпят поражение. “Наше вступление в Североатлантический альянс ознаменует полное и окончательное поражение всех недоброжелателей Украины. Это вступление будет означать, что наш цивилизованный выбор станет необратимым”, - подытожил В.КИРИЛЕНКО.