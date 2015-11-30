Сытник: состав Антикоррупционной прокуратуры должен быть сформирован как можно скорее

Об этом говорится в сообщении НАБУ.

«Это был длительный и долгожданный процесс. Благодаря плодотворной работе конкурсной комиссии Украина к 1 декабря получила главу Антикоррупционной прокуратуры. Теперь важно, чтобы как можно скорее появились победители на другие административные должности Специализированной прокуратуры, назначение которых обеспечит эффективную работу Антикоррупционного прокурора», - заявил он.

Сытник напомнил, что детективы НАБУ были готовы приступить к работе с 1 октября. Впрочем, из-за затягивания процесса формирования конкурсной комиссии по избранию Антикоррупционного прокурора они и до сих пор вынуждены заниматься аналитической деятельностью.

«Появления Антикоррупционного прокурора ждало не только Бюро. Этого требовали общественность и международные партнеры. Новоназначенный прокурор должен продемонстрировать высокий профессионализм, честность и порядочность. Ведь от результатов нашей совместной работы зависит успех Украины в борьбе с коррупцией, а следовательно, и наш путь в Евросоюз», - подчеркнул директор НАБУ.

Напомним, генеральный прокурор Виктор Шокин 30 ноября назначил председателем Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого. Также продолжается конкурс на 11 других должностей.