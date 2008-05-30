Балога: да, я имею влияние на Единый Центр

Глава Секретариата Президента Украины Виктор БАЛОГА подтверждает, что имеет отношение и влияние на политическую партию «Единый Центр».

Об этом он заявил в интервью журналу «Корреспондент».

"Я не буду открещиваться и говорить неправду. Да, имею отношение и влияние на "Единый Центр", - сказал В.БАЛОГА.

При этом он отметил, что будущее этой политической силы зависит не от него, а от украинского общества и создателей партии.

«И поэтому залог успешного «завтра» партии - работа на благо государства. Именно таким я вижу будущее этой силы», - сказал В.БАЛОГА.