Балога: да, я имею влияние на Единый Центр
12:07, 30 мая 2008Политика
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Политик видит будущее партии
Глава Секретариата Президента Украины Виктор БАЛОГА подтверждает, что имеет отношение и влияние на политическую партию «Единый Центр».
Об этом он заявил в интервью журналу «Корреспондент».
"Я не буду открещиваться и говорить неправду. Да, имею отношение и влияние на "Единый Центр", - сказал В.БАЛОГА.
При этом он отметил, что будущее этой политической силы зависит не от него, а от украинского общества и создателей партии.
«И поэтому залог успешного «завтра» партии - работа на благо государства. Именно таким я вижу будущее этой силы», - сказал В.БАЛОГА.
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