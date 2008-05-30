Сегодня Ющенко встретится с Ани Лорак и Киркоровым
09:47, 30 мая 2008Политика
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Гости приглашены на 10.45
Сегодня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО проведет встречу с финалисткой «Евровидения-2008» Ани Лорак и народным артистом России Филиппом Киркоровым.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, встреча запланирована на 10.45.
Как сообщал УНИАН, на песенном конкурсе “Евровидение-2008” украинская певица Ани ЛОРАК с песней «Shady Lady» заняла второе место, получив 230 баллов. Песню для нее написал Филипп КИРКОРОВ.
Победителем конкурса стал Дима БИЛАН (Россия), получивший 272 балла.
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