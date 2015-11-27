Новоизбранный мэр Винницы Моргунов принес присягу

Новоизбранный Винницкий городской голова Сергей Моргунов сегодня принес присягу.

Как сообщили УНИАН в департаменте по делам СМИ Винницкого городского совета, открыл первую сессию городского совета председатель Винницкой городской избирательной комиссии Дмитрий Шевчук.

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После того, как Моргунов принес присягу, Шевчук вручил ему удостоверение.

Также на сессии путем тайного голосования секретарем городского совета был избран представитель политической партии "Винницкая европейская стратегия" Павел Яблонский, кандидатуру которого предложил мэр. За его избрание на эту должность проголосовали 45 депутатов, 6 воздержались, ни один не проголосовал против. Для Яблонского это уже вторая каденция работы в городском совете.

Также во время сессии депутаты городского совета избрали секретариат совета и сформировали состав постоянных комиссий и их председателей.