Тимошенко вчера полдня провела в прокуратуре
08:09, 30 мая 2008Политика
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Из-за Луценко?
Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что в четверг полдня провела в прокуратуре.
Об этом глава правительства заявила вчера вечером в прямом эфире на телеканале «Украина».
«Политические репрессии продолжаются, и я сегодня полдня провела в Генпрокуратуре», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.
В то же время премьер не пояснила, в связи с чем она была в ГПУ, но напомнила об уголовном деле, возбужденном Генпрокуратурой в отношении министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО.
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