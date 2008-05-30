Тимошенко вчера полдня провела в прокуратуре

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что в четверг полдня провела в прокуратуре.

Об этом глава правительства заявила вчера вечером в прямом эфире на телеканале «Украина».

«Политические репрессии продолжаются, и я сегодня полдня провела в Генпрокуратуре», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

В то же время премьер не пояснила, в связи с чем она была в ГПУ, но напомнила об уголовном деле, возбужденном Генпрокуратурой в отношении министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО.