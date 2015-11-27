В УКРОПе призвали руководство демократических политических партий навести порядок в местных организациях

Об этом заявил член политсовета «Украинского объединения патриотов – УКРОП» Денис Борисенко.

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«И «радикалы», и «Самопомич», и «Батькивщина», которые еще вчера обещали строить новую страну, опираясь на демократические ценности, сегодня оказались обычными карьеристами, которые не постеснялись обмануть ожидания винничан. Их критика власти оказалась всего лишь способом «набить цену». Под их «патриотической рубашкой» нет ничего, кроме жажды власти и должностей», – считает политик.

Денис Борисенко отметил, что УКРОП сдержал слово: не пошел на «предательскую» сессию и заявил о переходе в жесткую оппозицию к власти после избрания Анатолия Олейника. «Мы пришли не за должностями, а для того, чтобы перезагрузить систему власти и развивать новую страну», – подчеркнул Борисенко.

Член политсовета партии также выразил обеспокоенность по поводу того, что патриоты-укроповцы сталкиваются с большими или меньшими демаршами якобы демократических сил в местных советах по всей стране. В частности, речь идет о РПЛ, «Самопомочи», «Батькивщине». «УКРОП призывает политическое руководство этих партий тщательно изучить подобные случаи и принять соответствующие организационные и политически меры», – заявил Денис Борисенко.

Напомним, УКРОП выступил инициатором объединения демократических сил в Винницком областном совете, но, несмотря на предварительные договоренности, некоторые из фракций, в частности РПЛ, «Самопомич» и «Батькивщина» на сегодняшнем заседании областного совета голосовали за избрание председателем представителя «Блока Петра Порошенко – «Солидарность». За это должность первого заместителя отдали «Батькивщине», а заместителем стал представитель «Радикальной партии Олега Ляшко».

Кроме того, сегодня во время сессии Днепропетровского городского совета в совместных действиях с «Оппозиционным блоком» была уличена «Самопомич».