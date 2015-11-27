Гройсман: создание "Антикоррупционной платформы" в БПП - инструмент внутреннего контроля

Об этом он заявил в эфире ток-шоу "Право на власть" на 1+1 вечером 26 ноября.

"Возможно, есть внутренняя позиция некоторых людей внутри фракции. Они не хотят иметь ничего общего с некоторыми коррупционными историями, и поэтому внутренний контроль внутри парламентской фракции - это демократичный и качественный инструмент такого контроля. Люди, которые объединились в "Антикоррупционную платформу", будут помогать искоренять коррупцию в украинском парламенте и в любой фракции", - заявил он.

Читайте такжеСоздание группы "Антикоррупционная платформа" внутри БПП является "нормальной ситуацией" - Кононенко

Напомним, внутрифракционная группа "Антикоррупционная платформа" была создана после конфликтного заседания фракции БПП накануне 24 ноября. В нее вошли 15 депутатов.