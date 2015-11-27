Гройсман: создание "Антикоррупционной платформы" в БПП - инструмент внутреннего контроля
Спикер Верховной Рады Владимир Гройсман не считает, что из-за создания "Антикоррупционной платформы" отдельными депутатами из "Блока Петра Порошенко" во фракции произошел раскол.
Об этом он заявил в эфире ток-шоу "Право на власть" на 1+1 вечером 26 ноября.
"Возможно, есть внутренняя позиция некоторых людей внутри фракции. Они не хотят иметь ничего общего с некоторыми коррупционными историями, и поэтому внутренний контроль внутри парламентской фракции - это демократичный и качественный инструмент такого контроля. Люди, которые объединились в "Антикоррупционную платформу", будут помогать искоренять коррупцию в украинском парламенте и в любой фракции", - заявил он.
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Напомним, внутрифракционная группа "Антикоррупционная платформа" была создана после конфликтного заседания фракции БПП накануне 24 ноября. В нее вошли 15 депутатов.