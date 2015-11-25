В парламенте создается группа противодействия коррупции во власти – "Антикоррупционная платформа"

Главная цель «Антикоррупционной платформы» – противодействие коррупции как в парламенте в целом, так и внутри фракции, а также депутатский контроль за деятельностью исполнительной власти, в первую очередь, правоохранительных органов, специализирующихся на коррупции в высших эшелонах власти.

Читайте такжеСоздание группы "Антикоррупционная платформа" внутри "БПП" является "нормальной ситуацией" - Кононенко

Сопредседателями объединения были избраны народные депутаты Украины Мустафа Найем и Виктор Чумак, передает пресс-служба партии Солидарность.

В состав этой группы на сегодня уже вошли 15 народных депутатов: Мустафа Найем, Виктор Чумак, Светлана Залищук, Ольга Богомолец, Сергей Лещенко, Егор Фирсов, Наталья Новак, Ольга Червакова, Оксана Юринец, Владислав Голуб, Алексей Мушак, Юрий Соловей, Павел Ризаненко, Иванна Климпуш-Цинцадзе и Александр Черненко.

«Все эти люди, так или иначе, выступали в течение последнего года против коррупции, имели индивидуальные антикоррупционные программы, проводили расследования, публично заявляли о фактах коррупции в различных сферах. Но, в большинстве случаев, мы оказывались одни. Сейчас имеем ситуацию, когда каждого из нас преследуют, когда каждого из нас уничтожают, в частности, информационно. И все наши попытки донести правду к руководству государства, в генеральную прокуратуру, в правоохранительные органы натыкаются на стену. Мы решили объединить усилия и дальше действовать программно, вместе – с тем, чтобы эта информация доходила к адресату, и чтобы преодолеть это, по крайней мере там, где мы имеем доступ”, – сообщил Найем.

“Мы начинаем из нашей фракции, с парламента – и потом будем говорить об исполнительной власти. Всю информацию мы будем публиковать в наших отчетах», – добавил парламентарий.

“Задача этой группы – контроль за коррупционными действиями как внутри парламентской фракции “Блока Петра Порошенко”, так и вне ее. Это и в деятельности правоохранительных органов, и в деятельности органов исполнительной власти, государственных предприятий и тому подобное”, – отметил народный депутат фракции Партии «Блок Петра Порошенко» Виктор Чумак .

“Нас уже 15, думаю, что будет минимум 100 человек. Без сомнения, мы не можем охватить все, мы не можем знать все – но, если мы будем знать о коррупционной деятельности лиц, занимающих политическую должность, государственную должность, это будет обсуждаться, в первую очередь, на фракции, в парламенте. Если этого не будет достаточно – это будет становиться публичной информацией, если и этого не будет достаточно, это будет идти к правоохранительным органам”, – отметил Виктор Чумак.