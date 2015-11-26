Савченко в суде поздравила осужденного украинского активиста Кольченко с Днем рождения (видео)

"Желаю, чтобы последний День рождения был в неволе. Все остальные, как у орла, 100 лет и только на воле", - сказала Савченко.

Читайте такжеАдвокаты Савченко обнародовали детали допроса главаря "ЛНР" Плотницкого

Кроме этого, Савченко также обратилась к другим украинским активистам, незаконно удерживаемых в РФ, с призывом держаться до победного конца.

Надежда #Савченко поздравляет Александра #Кольченко с Днем Рождения и призывает его и других держаться pic.twitter.com/JZpCms6ryR — Радио Свобода (@SvobodaRadio) 26 Листопад 2015

"Ребята, спасибо, что вместе. И…до победного конца", - добавила она.

Кольченко 26 ноября исполнилось 26 лет.

Как сообщал УНИАН, Верховный суд России оставил без изменения решение суда первой инстанции в отношении украинских граждан - режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко, осужденных к 20 и 10 колонии строгого режима соответственно.