Савченко в суде поздравила осужденного украинского активиста Кольченко с Днем рождения (видео)
В четверг, 26 ноября, во время заседания суда украинская летчица и народный депутат Надежда Савченко поздравила с Днем рождения крымского активиста Александра Кольченко, незаконно приговоренного к 10 годам колонии строгого режима в Российской Федерации.
"Желаю, чтобы последний День рождения был в неволе. Все остальные, как у орла, 100 лет и только на воле", - сказала Савченко.
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Кроме этого, Савченко также обратилась к другим украинским активистам, незаконно удерживаемых в РФ, с призывом держаться до победного конца.
Надежда #Савченко поздравляет Александра #Кольченко с Днем Рождения и призывает его и других держаться pic.twitter.com/JZpCms6ryR
— Радио Свобода (@SvobodaRadio) 26 Листопад 2015
"Ребята, спасибо, что вместе. И…до победного конца", - добавила она.
Кольченко 26 ноября исполнилось 26 лет.
Как сообщал УНИАН, Верховный суд России оставил без изменения решение суда первой инстанции в отношении украинских граждан - режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко, осужденных к 20 и 10 колонии строгого режима соответственно.