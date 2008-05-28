Киевская ТИК закончила подсчет электронных данных
16:26, 28 мая 2008Политика
1904 0
В Киевсовет проходят 7 партий и блоков
Киевская городская территориальная избирательная комиссия завершила подсчет электронных данных о результатах выборов в Киевсовет, которые состоялись 25 мая.
Как передает корреспондент УНИАН, согласно обнародованным ТИК данными, после обработки протоколов всех 1026 избирательных участков установлено, что Блок Леонида Черновецкого набрал 30,45%, Блок Юлии Тимошенко - 22,79%.
Блок Виталия Кличко набирает 10,61%, Блок Литвина - 8,17% “Гражданский актив Киева“ – 5,95%, Партия регионов – 3,95, Блок Катеринчука – 3,47%.
Таким образом, 3% барьер преодолевают семь партий и блоков.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter