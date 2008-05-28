Киевская ТИК закончила подсчет электронных данных

В Киевсовет проходят 7 партий и блоков

Киевская городская территориальная избирательная комиссия завершила подсчет электронных данных о результатах выборов в Киевсовет, которые состоялись 25 мая. Как передает корреспондент УНИАН, согласно обнародованным ТИК данными, после обработки протоколов всех 1026 избирательных участков установлено, что Блок Леонида Черновецкого набрал 30,45%, Блок Юлии Тимошенко - 22,79%. Блок Виталия Кличко набирает 10,61%, Блок Литвина - 8,17% “Гражданский актив Киева“ – 5,95%, Партия регионов – 3,95, Блок Катеринчука – 3,47%. Таким образом, 3% барьер преодолевают семь партий и блоков.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter