Пограничники заявили о готовности к "морской блокаде" оккупированного Крыма
Государственная пограничная служба Украины заявляет, что примет меры для недопущения перемещения товаров морским транспортом в оккупированную Россией Автономную Республику Крым.
Об этом сообщает сайт Госпогранслужбы.
В ведомстве напомнили, что президент Украины Петр Порошенко направил в Кабинет министров письмо, в котором предложил безотлагательно создать рабочую группу для всестороннего анализа вопроса прекращения грузового транспортного сообщения и товарооборота с Крымом и подготовить проект соответствующего решения, а также принять решение об обеспечении временного прекращения грузового автомобильного и железнодорожного сообщения.
23 ноября правительство приняло решение о временном запрете перемещения грузовых потоков на административной границе с временно оккупированной территории Крыма.
"В связи с этим Госпогранслужба продолжила выполнение задач по запрещению перемещения через административную границу с временно оккупированной АР Крым грузов и товаров железнодорожным и автомобильным транспортом. Особое внимание будет уделено судам, чьи направления движения пролегают вблизи полуострова, чтобы не допустить перемещения товаров морским транспортом. Также будут приняты меры по усилению контроля за поддержанием правопорядка и режима в контрольных пунктах въезда-выезда", - говорится в сообщении.
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Соответствующее распоряжение Администрация Госпогранслужбы уже направила в органы охраны границы, которые выполняют задачи на административной границе с Крымом.
Распоряжение предусматривает комплекс организационных и практических мероприятий, направленных на обеспечение выполнения принятого правительством решения. В частности, инициировано проведение координационных совещаний с педставителями соответствующих правоохранительных органов, контрольных служб, общественных и волонтерских организаций по разработке «дорожной карты» выполнения правительственного решения.